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Экс-полицейский в Москве похитил двух девочек, чтобы «сделать из них рабынь» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Torsten Becker, imageBROKER.com, Globallookpress
В Москве задержали 37-летнего мужчину, который похитил двух несовершеннолетних девочек.
Экс-полицейский похитил двух девочек-подростков, по предварительным данным, он совершил в отношении них действия сексуального характера.
Как сообщил «Звезде» источник в ГУ МВД по столице, 37-летний мужчина был задержан правоохранительными органами в собственной квартире после того, как в полицию обратились родственники детей. По их заявлениям, девочки играли на школьном дворе в мкр Васильевский стан.
По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить дом подозреваемого. В его квартире девочек и нашли, пишет РБК.
«Подозреваемый — мужчина, который ранее работал в полиции. Он уволился еще в 2011 году по собственному желанию. Работал он в патрульно-постовой службе», — отметил источник.
Кроме того, проект Baza утверждает, что подростки впоследствии рассказали, что экс-полицейский угрожал им отверткой и ножом и говорил, что они стали его секс-рабынями, поэтому должны выполнять его приказы.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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