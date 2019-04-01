Экс-полицейский в Москве похитил двух девочек, чтобы «сделать из них рабынь»

Москве задержали 37-летнего мужчину, который похитил двух несовершеннолетних девочек.

Экс-полицейский похитил двух девочек-подростков, по предварительным данным, он совершил в отношении них действия сексуального характера.

Как сообщил «Звезде» источник в ГУ МВД по столице, 37-летний мужчина был задержан правоохранительными органами в собственной квартире после того, как в полицию обратились родственники детей. По их заявлениям, девочки играли на школьном дворе в мкр Васильевский стан.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить дом подозреваемого. В его квартире девочек и нашли, пишет РБК.

«Подозреваемый — мужчина, который ранее работал в полиции. Он уволился еще в 2011 году по собственному желанию. Работал он в патрульно-постовой службе», — отметил источник.

Кроме того, проект Baza утверждает, что подростки впоследствии рассказали, что экс-полицейский угрожал им отверткой и ножом и говорил, что они стали его секс-рабынями, поэтому должны выполнять его приказы.