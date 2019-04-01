Невезучий. Самолет Филевой уже попадал в аварию четыре года назад

Разбившийся в Германии бизнес-джет Epic LT с бортовым номером RA-2151G ранее уже попадал в аварию. Тогда им управлял Владислав Филев — супруг погибшей в катастрофе 31 марта председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Натальи Филевой

Инцидент с этим самолетом произошел около четырех лет назад — в марте 2015 года. Epic LT после неудачного приземления заблокировал взлетно-посадочную полосу в Домодедово. У воздушного судна сломалась стойка шасси. По данным РИА «Новости», бизнес-джет пилотировал генеральный директор S7 Владислав Филев, возвращавшийся из чешского Брно в Москву. Во время инцидента никто не пострадал.

Репортаж о ликвидации последствий аварии в Домодедово показал сайт Life. На фотографиях и в видеозаписи отчетливо виден номер на борту самолета.

По данным портала Aviation Safety Network, разбившийся в Германии 31 марта Epic LT имеет тот же номер — RA-2151G.