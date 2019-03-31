В Германии потерпел крушение самолет, на борту которого находились граждане РФ, сообщает РИА «Новости».
Изначально в СМИ поступила информация от РБК со ссылкой на источник в авиационной промышленности, что в авиакатастрофе погиб владелец авиационной компании S7 Владислав Филев. Однако вскоре эти сведения были опровергнуты.
По имеющимся сообщениям, одной из жертв трагедии стала супруга Филева, председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева. Эту информацию уже подтвердили в авиакомпании. Также сообщают, что в авиакатастрофе погиб отец женщины.
Сам Владислав в настоящий момент находится в Москве, поэтому не мог оказаться на разбившемся самолете. По предварительным данным, погибших трое.
Самолет следовал из Франции. Причины крушения воздушного судна устанавливаются. Источник в РИА «Новости» уточнил, что трое человек (включая Наталью и ее отца), находившихся в самолете, были россиянами.