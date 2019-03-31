СМИ: Жена владельца S7 Наталья Филева разбилась в авиакатастрофе в Германии

Германии потерпел крушение самолет, на борту которого находились граждане РФ сообщает РИА «Новости».

Изначально в СМИ поступила информация от РБК со ссылкой на источник в авиационной промышленности, что в авиакатастрофе погиб владелец авиационной компании S7 Владислав Филев . Однако вскоре эти сведения были опровергнуты.

По имеющимся сообщениям, одной из жертв трагедии стала супруга Филева, председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева . Эту информацию уже подтвердили в авиакомпании. Также сообщают, что в авиакатастрофе погиб отец женщины.

Сам Владислав в настоящий момент находится в Москве, поэтому не мог оказаться на разбившемся самолете. По предварительным данным, погибших трое.

Самолет следовал из Франции. Причины крушения воздушного судна устанавливаются. Источник в РИА «Новости» уточнил, что трое человек (включая Наталью и ее отца), находившихся в самолете, были россиянами.