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«Ъ» назвал основную версию крушения самолета, на котором летела совладелица S7 

Газета.Ru + ещё 91 1 час назад
Наиболее вероятной причиной крушения бизнес-джета Epic LT в Германии, который перевозил совладельцу российской авиакомпании S7 Наталию Филеву и ее отца, является ошибка пилота. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Эксперты считают, что пилот самолета Андрей Дикун во время посадки снизил скорость Epic LT до критической отметки, что привело к сваливанию судна в плоский штопор.
"В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение", — пишет "Ъ".
Источники издания также рассказали, что Филева решила лететь на Epic LT, вопреки более привычному для нее реактивному судну Gulfstream G550, из-за того, что посадку необходимо было совершить в небольшом частном аэропорту немецкого Эгельсбаха.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели россиян в авиакатастрофе в Германии.
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Происшествия , Видео , Другое , Наталия Филева , АК S7 , Газета "Коммерсантъ"
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