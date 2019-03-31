Модель Playboy арестовали из-за трупа в багажнике

В американском Стоктоне (штат Калифорния) ФБР арестовало модель Playboy Келси Тёрнер. Поводом послужило обнаружение в Лас-Вегасе ( штат Невада ) автомобиля, в багажнике которого находилось тело 71-летнего психиатра Томаса Берчарда.

ФБР подозревает 25-летнюю модель в его убийстве. При этом мотив её поступка не называется, сообщает Law and Crime.

Автомобиль в Лас-Вегасе нашли 7 марта. О нём в полицию сообщил один из водителей.

Берчард умер из-за нескольких ударов, которые нанесли по его голове тупым предметом. ФБР установило, что он был знаком с моделью около двух лет, оплачивал аренду её квартиры. После окончания их отношений Берчард прекратил денежные выплаты. Через три месяца Тёрнер, двух её детей и мать выселили за неуплату.

Родные модели считают обвинение против неё ложными.

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