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Модель Playboy арестовали из-за трупа в багажнике 

News.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Facebook
В американском Стоктоне (штат Калифорния) ФБР арестовало модель Playboy Келси Тёрнер. Поводом послужило обнаружение в Лас-Вегасе (штат Невада) автомобиля, в багажнике которого находилось тело 71-летнего психиатра Томаса Берчарда.
ФБР подозревает 25-летнюю модель в его убийстве. При этом мотив её поступка не называется, сообщает Law and Crime.
Автомобиль в Лас-Вегасе нашли 7 марта. О нём в полицию сообщил один из водителей.
Берчард умер из-за нескольких ударов, которые нанесли по его голове тупым предметом. ФБР установило, что он был знаком с моделью около двух лет, оплачивал аренду её квартиры. После окончания их отношений Берчард прекратил денежные выплаты. Через три месяца Тёрнер, двух её детей и мать выселили за неуплату.
Родные модели считают обвинение против неё ложными.
Ранее News.ru сообщал, что российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом. Уроженка Ростовской области Алиса Митрова попала в больницу с бактериальным менингитом. Девушка уехала в Китай на заработки около месяца назад, рассказали её друзья в социальных сетях.
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Происшествия , ФБР , Невада
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