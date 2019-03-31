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«Спаситель мира» Леонардо да Винчи пропал в ОАЭ 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: wikimedia
В 2017 году картина «Спаситель мира» была продана с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов.
Всемирно известная картина кисти Леонардо да Винчи «Спаситель мира» потерялась в Объединенных Арабских Эмиратах, где ее должны были выставить в филиале Лувра в Абу-Даби.
Сотрудники художественного музея отменили показ картины без объяснения причин, сообщает The New York Times.
«Сотрудники Лувра в Абу-Даби негласно сообщают, что не знают, где находится полотно. В департаменте культуры и туризма Абу-Даби также отказываются разъяснить ситуацию», — говорится в публикации.
Сейчас между Парижем и Абу-Даби проводятся консультации, однако след драгоценного полотна утерян.
До 2017 года картина «Спаситель мира» принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Тогда он продал ее с аукциона Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов.
Новым обладателем бесценного шедевра, по информации издания, стал принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.
Представители Christie's уверяют, что после торгов передали картину департаменту культуры и туризма Абу-Даби.
Французские власти выразили надежду на то, что картина вскоре найдется и будет выставлена для широкой публики.
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Происшествия , Леонардо да Винчи , Дмитрий Рыболовлев , New York Times , Абу-Даби , Нью-Йорк , ОАЭ
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