Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

Уроженец Чечни Муслим Джамбеков, который является предполагаемым виновников ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в Москве , доставлен из Грозного в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации", — сказала она.

По данным СК, 25 марта на 16-м км Можайского шоссе произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и "Нивы". В результате аварии пассажиры "Нивы" получили травмы. Женщина скончалась на месте, мужчина с дочерью были доставлены в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети обращение к предполагаемому виновнику ДТП с требованием явиться в полицию и признаться в содеянном, после чего Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.