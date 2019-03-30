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Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Telegram-канал Kadyrov_95
Уроженец Чечни Муслим Джамбеков, который является предполагаемым виновников ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в Москве, доставлен из Грозного в Москву. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации", — сказала она.
По данным СК, 25 марта на 16-м км Можайского шоссе произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и "Нивы". В результате аварии пассажиры "Нивы" получили травмы. Женщина скончалась на месте, мужчина с дочерью были доставлены в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.
Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети обращение к предполагаемому виновнику ДТП с требованием явиться в полицию и признаться в содеянном, после чего Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни.
Инцидент на Можайском шоссе вызвал широкий общественный резонанс, была начата служебная проверка в столичном управлении ГИБДД. По ее итогам был предупреждены о неполном служебном соответствии начальник столичной Госавтоинспекции по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, командир 1-го отдельного спецбатальона (ОСБ) ДПС столичной ГИБДД подполковник полиции Алексей Сорокин и ряд других офицеров спецбатальона. Один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен, а второй предупрежден о неполном служебном соответствии.
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Происшествия , Алексей Сорокин , Рамзан Кадыров , Виктор Коваленко , СКР , ГИБДД , Грозный , Москва , Чеченская Республика
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