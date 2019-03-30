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В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Татарстана.
Как говорится в сообщении, в отделе полиции "Сафиуллина" УМВД России по городу Казани было обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением, который, по предварительный данным, совершил суицид. Криминальный характер смерти не усматривается. Для проведения всесторонней проверки и установления обстоятельств происшествия в МВД по Республике Татарстан создана и работает специальная комиссия.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за семейных проблем, отметили в пресс-службе.
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Происшествия , Пожары , МВД , Казань , Республика Татарстан
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