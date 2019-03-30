«Смотрю — лежит труп»: на машину актера «Бригады» упал сосед

Актер из «Бригады» и «Ликвидации» Виктор Супрун рассказал, что утром в субботу на его автомобиль с высоты упал сосед. Мужчина, предположительно, покончил с собой, сообщает «360».

Машина была припаркована рядом с домом по улице Новаторов. Актер рассказал, что уже лег спать, когда сработала сигнализация.

«Я оделся, вышел, смотрю — лежит труп рядом с моей машиной. То есть человек упал на мою машину, а потом свалился с нее. Это был наш сосед с пятого этажа, но полиция сказала, что он упал с большей высоты, — рассказал Супрун. — Ну, сосед и сосед, я на 14-м этаже живу, он на пятом. Ну, виделись иногда. Я потом уехал на съемки».

По словам Супруна, его машина повреждена, сорван капот, а она не застрахована.

«Машине четыре года, может, продам. Машина, деньги — это не так ужасно, страшнее человека потерять», — сказал актер.

По данным правоохранительных органов, погибшему мужчине было 57 лет. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.