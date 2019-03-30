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«Смотрю — лежит труп»: на машину актера «Бригады» упал сосед 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Актер из «Бригады» и «Ликвидации» Виктор Супрун рассказал, что утром в субботу на его автомобиль с высоты упал сосед. Мужчина, предположительно, покончил с собой, сообщает «360».
Машина была припаркована рядом с домом по улице Новаторов. Актер рассказал, что уже лег спать, когда сработала сигнализация.
«Я оделся, вышел, смотрю — лежит труп рядом с моей машиной. То есть человек упал на мою машину, а потом свалился с нее. Это был наш сосед с пятого этажа, но полиция сказала, что он упал с большей высоты, — рассказал Супрун. — Ну, сосед и сосед, я на 14-м этаже живу, он на пятом. Ну, виделись иногда. Я потом уехал на съемки».
По словам Супруна, его машина повреждена, сорван капот, а она не застрахована.
«Машине четыре года, может, продам. Машина, деньги — это не так ужасно, страшнее человека потерять», — сказал актер.
По данным правоохранительных органов, погибшему мужчине было 57 лет. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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Происшествия , Видео , Виктор Супрун
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