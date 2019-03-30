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Грабители вломились в машину призера ОИ-2016 Нагорного 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Автомобиль серебряного призера Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике Никиту Нагорного ограбили в Московской области, сообщает "РЕН ТВ".
Спортсмен в инстаграме рассказал подписчикам, что инцидент произошел вечером 29 марта. Злоумышленник разбил окно машины, украл сумку и документы.
Участник Игр отметил, что транспортное средство было припарковано около торгового центра в деревне Путилково в Красногорском районе.
"Сработала сигнализация примерно в 20.00! Обычно документы скидывают в радиусе 1-5 километров паспорт, права, если кто найдет пишите!" — обратился к поклонникам Нагорный.
По информации пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки грабителя.
Ранее российские спортсмены пострадали в страшном ДТП.
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Происшествия , Никита Нагорный , РЕН ТВ , Московская область
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