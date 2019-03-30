Грабители вломились в машину призера ОИ-2016 Нагорного

Спортсмен в инстаграме рассказал подписчикам, что инцидент произошел вечером 29 марта. Злоумышленник разбил окно машины, украл сумку и документы.

Участник Игр отметил, что транспортное средство было припарковано около торгового центра в деревне Путилково в Красногорском районе.

"Сработала сигнализация примерно в 20.00! Обычно документы скидывают в радиусе 1-5 километров паспорт, права, если кто найдет пишите!" — обратился к поклонникам Нагорный.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки грабителя.

Ранее российские спортсмены пострадали в страшном ДТП.