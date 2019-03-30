Муж избил жену и обрил ей голову за отказ танцевать перед его приятелями

Пакистане был арестован мужчина за пытки собственной супруги. Он раздел ее, обрил ей волосы и избил. Бытовая драма развернулась после отказа жены станцевать для пришедших в гости друзей мужа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В социальных сетях распространилось видео, где некая женщина предстала в синяках. Она назвала себя Асмой Азиз и попросила сограждан о помощи. Она рассказала, что живет в Лахоре (северо-восточная провинция Пакистана Пенджаб). Ее муж Миан Фейсал и его друзья пришли в ярость после того, как она отказалась танцевать для них. Асма рассказала, как мужчины унизили ее, раздев и избив железными трубами.

«Он снял мою одежду перед своими коллегами. Они держали меня, когда он сбрил мои волосы и сжег их. Моя одежда была вся в крови. Я была привязана к трубе. Он угрожал повесить меня голой», — произнесла женщина.

Асма рассказала, что Фейсал был добрым и любящим, когда они поженились четыре года назад. Но спустя всего шесть месяцев она заметила, что он стал меняться. Мать троих детей призналась, что он стал регулярно ее избивать. Чаще всего он делал это после употребления алкоголя. Затем в доме нередко стали появляться его «вульгарные» друзья.

После случившегося женщина на следующий день сумела сбежать из дома и добраться до полицейского участка, но там ее заявление регистрировать отказались, потому что она не смогла дать взятку. Полицейские также отказались предоставить ей медицинскую помощь.

Министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари увидела размещенное в соцсетях видео и сообщила в своем Twitter, что отдала приказ арестовать мужа Асмы Миана Фейсала и его коллегу Рашида Али. Это было сделано 28 марта, а уже на следующий день пострадавшая дала показания мировому судье.