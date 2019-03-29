Невестку Дудя оштрафовали за нанесенные супругу побои

Супругу брата блогера Юрия Дудя оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что она избила своего мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксении Первовласенко.

Ранее стало известно, что осенью 2018 года на мать и брата популярного блогера было совершено нападение. 62-летняя Анна и 39-летний Игорь Дуди были избиты неизвестными. Потерпевшие написали заявление в полицию, правоохранители завели уголовное дело по статье «Побои».

Позже были установлены подозреваемые. Ими стали 59-летний отец жены Игоря Дудя, сама супруга Юлия и трое охранников. По информации СМИ, чета Дудей находится в процессе развода, а нападение было совершено с целью похитить ребёнка, порядок на общение с которым оспаривают супруги.

В результате Лефортовский суд Москвы признал виновной только невестку Дудя и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

Отмечается, что максимальное наказание по статье «Побои» предусматривает 15 суток административного ареста.