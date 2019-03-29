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В стрельбе у ТЦ «Гагаринский» ранен человек 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве полицейские выясняют обстоятельства стрельбы у ТЦ «Гагаринский», в котором как минимум один человек пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «Московского комсомольца», инцидент произошёл около 15:50 на улице Вавилова. За оружие взялись несколько человек, личности которых сейчас пытаются установить правоохранители. Отмечается, что в результате стрельбы пострадал человек.
Журналистам удалось узнать имя пострадавшего. Им оказался 53-летний Александр Милованов. Мужчину с огнестрельным ранением медики госпитализировали в 1-ю горбольницу.
Ранее в Назрани в результате стрельбы из травматического оружия у городской администрации пострадали три человека. По словам заместителя мэра города Магомеда Бекмурзиева, перестрелке предшествовал бытовой конфликт, участники которого схватились за пистолеты.
Отмечается, что стрелков задержать по горячим следам не удалось. Пострадавшие в результате инцидента получили лёгкие ранения.
Комментарии31
Происшествия , Криминал , Александр Милованов , МВД , Интерфакс , Москва
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