Семью с младенцем убили в Хабаровске

«28 марта в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины 1991 года рождения, женщины 1992 г. р. и ребенка 2019 г. р.», — сказано в сообщении СК по Хабаровскому краю.