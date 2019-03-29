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Семью с младенцем убили в Хабаровске 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственное управление СК по Хабаровскому краю устанавливает обстоятельства убийства семьи с маленьким ребенком в квартире дома в Хабаровске.
«28 марта в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины 1991 года рождения, женщины 1992 г. р. и ребенка 2019 г. р.», — сказано в сообщении СК по Хабаровскому краю.
Уголовное дело по статье «Убийство» уже возбуждено. К расследованию привлечены наиболее опытные следователи, криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Хабаровск , Хабаровский Край
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