План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата

План «Сирена» отменили: найдено тело сбежавшего солдата

По предварительным данным, он совершил самоубийство. Канал отмечает, что план «Сирена», объявленный в Москве из-за его побега, отменили.

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили агентству ТАСС информацию о найденном теле солдата.

"Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы", — сказали в округе.

СМИ писали, что Белоусов сбежал с территории воинской части с оружием, боеприпасами, бронежилетом и каской. По данным «112», в ночь на 29 марта он сообщил дежурному старшему лейтенанту о необходимости сделать срочный фотоотчет по антитеррору. Тот выдал ему оружие и снаряжение, они сделали фото на тактическом поле, после чего Белоусов убежал в лес.

По информации «112», Белоусов проходил службу в должности старшины роты. Из-за его побега подняли по тревоге личный состав части, молодого человека начали искать военные и полицейские. Ориентировки на сбежавшего солдата направили в МВД и военные комендатуры Тверской и Московской областей, а также Москвы.

В тверской полиции ТАСС сообщили, что солдат 1991 года рождения проходил службу по контракту. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что он имел звание сержанта.