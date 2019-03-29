В Москве введен план «Сирена»

«В Москву!»: Вооруженный военный сбежал из части и едет в столицу

Старшина роты Воздушно-космических сил России сбежал из военной части в Ржеве с автоматом Калашникова и 120 патронами и направился в Москву , сообщает «112».

По информации телеграм-канала, в 3:40 рядовой Денис Белоусов из 6-й бригады Воздушно-космических сил явился в ржевскую военную часть 51992, потребовал и получил от дежурного подразделения каску, бронежилет, автомат, четыре снаряженных магазина для него и штык-нож.

В 4:15 Белоусов покинул территорию части по направлению леса, который находится рядом.

«99% — дело в женщине, что осталась на гражданке», — считают авторы «112».

По данным канала, из-за побега старшины по тревоге был поднят личный состав части, а в Москве был введен план «Сирена».

Также канал опубликовал снимок с Денисом Белоусовым. На нем запечатлен мужчина не старше 30 лет в военной форме.

Юрий Петров. В начале декабря с охраняемого объекта во Владимирской области сбежал вооруженный автоматом Калашникова 61-летний сотрудник военизированной охраны РЖД

Он поехал в Москву на ВАЗ-2109, был обнаружен правоохранителями в Раменском районе Подмосковья и в тот же день скончался от огнестрельного ранения, которое причинил себе сам. По данным прессы, поступить подобным образом Петров мог из-за семейных проблем и долгов.