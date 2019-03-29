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«В Москву!»: Вооруженный военный сбежал из части и едет в столицу 

Рамблер 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Старшина роты Воздушно-космических сил России сбежал из военной части в Ржеве с автоматом Калашникова и 120 патронами и направился в Москву, сообщает «112».
По информации телеграм-канала, в 3:40 рядовой Денис Белоусов из 6-й бригады Воздушно-космических сил явился в ржевскую военную часть 51992, потребовал и получил от дежурного подразделения каску, бронежилет, автомат, четыре снаряженных магазина для него и штык-нож.
В 4:15 Белоусов покинул территорию части по направлению леса, который находится рядом.
«99% — дело в женщине, что осталась на гражданке», — считают авторы «112».
По данным канала, из-за побега старшины по тревоге был поднят личный состав части, а в Москве был введен план «Сирена».
Также канал опубликовал снимок с Денисом Белоусовым. На нем запечатлен мужчина не старше 30 лет в военной форме.
В начале декабря с охраняемого объекта во Владимирской области сбежал вооруженный автоматом Калашникова 61-летний сотрудник военизированной охраны РЖД Юрий Петров.
Он поехал в Москву на ВАЗ-2109, был обнаружен правоохранителями в Раменском районе Подмосковья и в тот же день скончался от огнестрельного ранения, которое причинил себе сам. По данным прессы, поступить подобным образом Петров мог из-за семейных проблем и долгов.
Комментарии
Происшествия , Денис Белоусов , Юрий Петров , РЖД , Москва , Ржев
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