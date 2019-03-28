Суд в прямом эфире: 14-летняя девушка указала на насильника

Несовершеннолетнюю «Юную красавицу Подмосковья» утверждает, что ее изнасиловал в подъезде новостройки 20-летний продавец краденных телефонов. Девушка встретилась со своим обидчиком в программе «Прямой эфир». Сам предполагаемый насильник утверждает, что она вступила в ним в связь по обоюдному согласию.

Победительница конкурсов красоты и вице-мисс «Юная красавица Подмосковья» утверждает, что стала жертвой изнасилования прямо в подъезде новостройки. Девушка рассказала обо всем в передаче «Прямой эфир».

По словам девушки, инцидент произошел 8 марта: в передаче 14-летняя девушка рассказала, что в социальных сетях познакомилась с 20-летним мужчиной. Во время совместной прогулки молодой человек предложил зайти погреться в подъезд одного из домов. Поднявшись на 25 этаж молодые люди какое-то время разговаривали и играли в карты, но внезапно новый знакомый накинулся на девушку, закрыл ей рот рукой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершив изнасилование.

Рассказать родителям о произошедшем подмосковная королева красоты не решилась — матери она лишь сказала, что мужчина украл ее телефон.

Вместе с мамой ей пришлось отправиться в полицию, чтобы написать заявление о краже. В отделе следователь поинтересовался, не домогался ли вор к девушке — и в этот момент она расплакалась и рассказала об изнасиловании. Позже выяснилось, что молодой человек занимается продажей ворованных телефонов.

Подозреваемый свою вину не признает и уверяет, что все происходило по обоюдному согласию, а встретиться девушка предложила ему сама. При этом мать пострадавшей уверяет, что молодой человек был у них дома и произвел на нее хорошее впечатление — именно поэтому она разрешила дочери отправиться с ним на прогулку. По ее словам, они много раз общались по телефону, и она предупредила мужчину о юном возрасте дочери.

«Сейчас состояние моего ребенка ужасное. Мы не знаем, как теперь смотреть людям в глаза. Ситуацию усугубило то, что эту историю вынесли на обозрение СМИ», — поделилась она.

Гости студии сочли, что девушка предъявила мужчине ложное обвинение в изнасиловании, и виной тому стала ревность (якобы она узнала, что он встречается с другой). Чтобы разобраться в ситуации, предполагаемый насильник прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что юноша знал о том, что девушке нет 18-ти. Также выяснилось, что он не закрывал рот девушки рукой во время полового акта.

Ранее стало известно о том, что учитель физкультуры насиловал свою несовершеннолетнюю ученицу в учебном заведении одного из пригородов Якутска. Преподаватель продолжал надругательства над 13-летней девочкой в течение полугода, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Саха.

По информации следователей, с декабря 2017 года по май 2018 года учитель совершил «29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы». Мужчина насиловал ученицу в спортзале, своей машине и квартире, уточняет газета «Известия».

Родители девочки узнали обо всем из переписки дочери с учителем. Преподавателя задержали и сразу уволили из школы. Он все категорически отрицает, однако работники следствия смогли найти неопровержимые доказательства его вины.

В результате учителю предъявили обвинение по нескольким статьям — это «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста», «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Администрацию школы привлекли к административной ответственности.

Пострадавшей девочке предстоит пройти курс психологической реабилитации.

1 февраля текущего года в Челябинской области был осужден за изнасилование несовершеннолетней 24-летний мужчина. Его осудили на пять лет лишения свободы и обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

«Следствием и судом установлено, что 22 июля 2018 года в ночное время, осужденный, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, 15-летней девушки, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование в служебном помещении здания поста электрической централизации одной из станций Южно-Уральской железной дороги на территории Челябинской области», — говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Доказательства его вины суд признал достаточными для того, чтобы вынести обвинительный приговор.