В ОНК заявили, что у Абызова нет жалоб на условия содержания в СИЗО

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на условия своего содержания в СИЗО "Лефортово" . Об этом ТАСС сообщил в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. "Члены ОНК посетили Абызова в СИЗО "Лефортово". Он находится на карантине в двухместной камере, сидит он там один. В целом жалоб на условия содержания он не имеет, у него нет там горячей воды, старый холодильник, и не работает телевизор. Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает", — сказал Мельников.