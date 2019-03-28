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В ОНК заявили, что у Абызова нет жалоб на условия содержания в СИЗО 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на условия своего содержания в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК посетили Абызова в СИЗО "Лефортово". Он находится на карантине в двухместной камере, сидит он там один. В целом жалоб на условия содержания он не имеет, у него нет там горячей воды, старый холодильник, и не работает телевизор. Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает", — сказал Мельников.
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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