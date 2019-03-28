«Плод фантазии»: Эксперт отверг версию гибели группы Дятлова

Мастер спорта СССР по туризму Евгений Буянов рассказал «Газете.ру», почему не состоятельна криминальная версия гибели группы Дятлова, и что указывает на то, что лыжники погибли из-за схода лавины.

Буянов обратил внимание на эфир программы «На самом деле», в которой житель Урала Алексей Команёв заявил, что его дядя видел, как на месте гибели группы Дятлова неизвестные люди в звериных шкурах избивали людей палками. По словам эксперта, «каждый видит то, что хочет увидеть».

«Думаю, ему всего лишь попались люди, коловшие дрова. А остальные жуткие подробности — плод фантазии», — заявил Буянов, подчеркнув, что на телах погибших не было обнаружено синяков и гематом, а за 60 лет не было найдено ни одного следа чужака или оружия.

Эксперт уверяет, что доказательств, подтверждающих криминальные причины смерти лыжников, нет. Так, найденная среди вещей погибших обмотка для ног, которая могла принадлежать сотруднику НКВД 1940-х гг., вполне могла оказаться поясом от ватника, принадлежавшем члену группы.

Буянов полагает, что на месте трагедии стоило не искать улики криминального характера, а обратить внимание на снег.

«Считаю, снег — одна из улик, на которую вообще не обратили внимание, не исследовали. А могли ведь еще тогда доказать лавинный вынос», — заявил эксперт.

По его словам, сегодня специалистам и энтузиастам необходимо анализировать, как сошёл снег с обвала на платку и почему группа двинулась вниз по склону. Ответы на эти вопросы, по мнению Буянова, смогут приоткрыть завесу тайны над таинственной гибелью студентов.