Экс‐губернатора Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест

Бывшего губернатора Хабаровского края , экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева доставили в суд. Следователи ранее ходатайствовали о домашнем аресте фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве. Басманный суд столицы поддержал следствие. Ишаев отправлен под домашний арест до 27 мая.

«Количество дел в отношении чиновников федерального и регионального масштаба говорит о том, что неприкасаемых больше нет и не будет. Принцип неотвратимости наказания — самый важный фактор профилактики коррупции и преступности в целом. А те, кто этот сигнал не услышал или не захотел услышать, будут отвечать по всей строгости закона», — заявил «360» эксперт.

Ишаев был задержан 27 марта в Москве. Его арест стал неожиданностью для близких экс-губернатора, а также многих его коллег. По тому же делу прошли обыски в администрации Хабаровского края.