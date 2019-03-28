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Экс‐губернатора Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест 

360tv.ru 1 час назад
Фото: СК РФ
Бывшего губернатора Хабаровского края, экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева доставили в суд. Следователи ранее ходатайствовали о домашнем аресте фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве. Басманный суд столицы поддержал следствие. Ишаев отправлен под домашний арест до 27 мая.
«Количество дел в отношении чиновников федерального и регионального масштаба говорит о том, что неприкасаемых больше нет и не будет. Принцип неотвратимости наказания — самый важный фактор профилактики коррупции и преступности в целом. А те, кто этот сигнал не услышал или не захотел услышать, будут отвечать по всей строгости закона», — заявил «360» эксперт.
Ишаев был задержан 27 марта в Москве. Его арест стал неожиданностью для близких экс-губернатора, а также многих его коллег. По тому же делу прошли обыски в администрации Хабаровского края.
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Происшествия , Виктор Ишаев , Хабаровский Край
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