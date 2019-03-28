«В плену педофила»: мальчик жил в сексуальном рабстве 10 лет

Суд Москвы начал рассмотрение дела столичного педофила, удерживавшего мальчика в сексуальном плену на протяжении 10 лет. По информации следствия, эта история началась еще в 2007 году: тогда ребенок ушел из дома и не вернулся. Найти его удалось совершенно случайно. На протяжении десятилетия мальчик числился пропавшим без вести, в то время как на самом деле он находился в заточении в коммунальной квартире через дорогу от своего дома.

В Москве предстанет перед судом педофил, который в течение десяти удерживал в сексуальном рабстве мальчика — мужчина похитил ребенка, когда ему было девять лет.

«На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал ребенка из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием мальчика, мужчина совершал в отношении последнего насильственные действия сексуального характера», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве телекомпании НТВ.

По данным следствия, история берет начало в 2007 году, когда девятилетний мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Он был объявлен в розыск, по всей стране были разосланы ориентировки — однако найти ребенка удалось только спустя 10 лет, причем абсолютно случайно.

В 2017 году двое полицейских, патрулировавших улицу, обратили внимание на молодого человека. Его длинные нестриженые волосы и неопрятная одежда показались сотрудникам правоохранительных органов странными. Документов при нем также не оказалось. Узнав фамилию, полицейские решили пробить его по базе данных и выяснили: ребенок с такой фамилией числится пропавшим без вести уже много лет. После этого молодого человека немедленно доставили в отделение и допросили.

Как удалось установить следователям, в 9-летнем возрасте мальчик сам ушел из дома из-за ссоры с отчимом и матерью, которые регулярно злоупотребляли алкоголем. Около универмага он встретил 30-летнего Эдуарда Никитина . Последний в процессе общения пригласил мальчика к себе домой, после чего не выпускал из квартиры в течение многих лет. Ребенка искали по всей стране, хотя он находился в коммунальной квартире в соседнем доме.

При этом педофил далеко не всегда держал ребенка взаперти: когда мальчик подрос, Никитин стал отпускать его гулять по вечерам, но юноша не собирался убегать. Как позже установили следователи, он просто не понимал, что его отношения с насильником далеки от нормы.

«Видимо, допускал, что для него находиться в этих условиях лучше, чем сбежать и постучать о помощи. Возможно, он не видел лучшей жизни, чем та ситуация, в которой он оказался», — предположил в комментарии «Первому каналу» завуч отделения клинической психологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Александр Сухотин.

По его словам, случай мальчика напоминает стокгольмский синдром, когда заложники начинают симпатизировать своим захватчикам и даже отождествлять себя с ними.

В соседней комнате квартиры, где был заперт мальчик, жила мать Никитина, которая на свою пенсию содержала своего безработного сына. Она также не придавала большого значения тесному общению ее сына и мальчика. По словам женщины, она считала, что они просто «дружат». Теперь она проходит по делу как свидетель. Остальные соседи, в том числе и по дому, заявили, что мальчика вообще никогда не видели.

После допроса молодой человек был передан органам опеки, которые разыскали его мать. Пройдя курс реабилитации, он смог вернуться в свою семью.

Сам педофил уже признался в содеянном: ему вменяется совершение насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего. По данным следствия, ранее Никитин уже был судим за развратные действия без применения насилия в отношении ребенка. Тогда он отсидел в тюрьме год и шесть месяцев. Теперь ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

В четверг столичная полиция также задержала 53-летнего москвича, который на протяжении семи лет совершал насильственные действия над несовершеннолетней.

По данным телеканаа РЕН ТВ, в первый раз мужчина напал на школьницу в 2007 году — тогда ей было 11 лет. Издевательства над девочкой продолжались вплоть до ее совершеннолетия.

Является ли задержанный родственником или знакомым потерпевшей, не уточняется. На данный момент он находится под стражей.

Ранее в педофилии обвинили жителя Сергиева Посада. По данным следствия, мужчина насиловал несовершеннолетнюю приемную дочь на протяжении шести лет. Однако девочка не понимала, что с ней делают, и молчала.