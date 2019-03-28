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Кресло загорелось в находящемся в воздухе самолёте 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press
Пассажирка лайнера Airbus авиакомпании Red Wings в Анталью почувствовала запах гари во время полёта. Бортпроводники обнаружили тлеющую обшивку сидения.
Сотрудникам перевозчика пришлось в экстренном порядке освободить весь ряд кресел, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание было ликвидировано с использованием огнетушителя.
Капитан посчитал, что угрозы дальнейшего полёта не было и принял решение лететь к точке назначения. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее News.ru сообщал, что мужчина, летевший из Чикаго в Шарлотт рейсом American Airlines, в нетрезвом состоянии помочился на багаж 28-летней женщины. Дебошир был задержан полицией после приземления авиасудна.
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Происшествия , Пожары , Red Wings , Анталья
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