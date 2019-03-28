Кресло загорелось в находящемся в воздухе самолёте

Сотрудникам перевозчика пришлось в экстренном порядке освободить весь ряд кресел, сообщает Telegram-канал «112». Возгорание было ликвидировано с использованием огнетушителя.

Капитан посчитал, что угрозы дальнейшего полёта не было и принял решение лететь к точке назначения. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что мужчина, летевший из Чикаго в Шарлотт рейсом American Airlines, в нетрезвом состоянии помочился на багаж 28-летней женщины. Дебошир был задержан полицией после приземления авиасудна.