Почему суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

По решению суда он будет находиться в своей квартире в ЖК «Крылатские холмы». Суд отказал удовлетворить ходатайство защиты Ишаева о том, чтобы 70-летний экс-полпред смог совершать трехчасовые прогулки, поскольку у него есть проблемы с сердцем.

О мере пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовало следствие. Подчеркивалось, что бывший чиновник не признал свою вину в крупном мошенничестве.

Адвокат предлагал отпустить своего подзащитного под залог в 15 млн рублей. Сам Ишаев не возражал против домашнего ареста, хотя и поддержал просьбу адвоката.

Защита экс-полпреда заявила, что его обвиняют в хищении пяти миллионов рублей в течение пяти лет, подчеркнув, что сумма является незначительной для мошенничества в особо крупном размере.

«Мне вменяют ущерб в [размере] 5 млн рублей, но это лишь малая часть зарплаты… Чушь собачья», — сказал Ишаев суду.

«Мой подзащитный обвиняется в том, что за пять лет похитил 5 млн руб. На мой взгляд, это очень маленькая, смехотворная сумма, хотя для кого-то она, наверное, и большая», — добавил защитник бывшего чиновника.

Также адвокат ответил на вопрос журналистов, почему вменяемая сумма ущерба его подзащитному в течение дня изменилась с 10 млн до 5 млн руб. Он отметил, что в материалах дела говорится об ущербе в 5,7 млн руб., и защита не знает, «о каких 10 млн идет речь». По словам юриста, заявление в правоохранительные органы против Ишаева написал «некий человек по доверенности от другого человека».

На заседании суда также присутствовала дочь обвиняемого — Юлия Ишаева, которая связывает уголовное дело с тем, что ее отец — влиятельный человек на Дальнем Востоке.

По версии следствия, Ишаев в 2014-2017 годах, занимая должность вице-президента ПАО «НК „Роснефть“ , способствовал заключению с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства „Роснефти“ в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Экс-полпреда задержали 28 марта, ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК ФР (»Мошенничество в особо крупном размере»).

СМИ также сообщали, что утром этого дня в здании администрации Хабаровского края прошли обыски. Источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова и ряде коммерческих организаций, в частности, в здании представительства «Роснефти» в Хабаровске.

Сообщение о задержании Ишаева прокомментировали губернаторы Дальневосточного федерального округа.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что Ишаев развивал регион. По словам Кожемяко, у него никогда не возникало вопросов по работе с экс-полпредом.

Как отметил нынешний глава Хабаровского Края Сергей Фургал, задержание Ишаева «не укладывается в голове».

Александр Левинталь , губернатор Еврейской автономной области, который более 20 лет работал с Ишаевым, пояснил, что их связывали чисто деловые отношения.

«Подчеркну: никогда вопросов, связанных с нарушением законодательства, в рамках нашей работы не обсуждалось. Все было в правовом поле, и мне пока непонятны мотивы задержания», — сказал он.

Левинталь добавил, что у правоохранительных органов должны быть основания для следственных действий в отношении бывшего полпреда, потому что «просто так ничего не бывает».

Он рассказал, что Ишаев решал многие проблемы края и округа. Так, экс-губернатор выступил с инициативой достроить мост через Амур, который был в очень плохом состоянии. Он также предложил построить дорогу до Комсомольска и многие развязки, отметил Левинталь.

По его словам, Ишаев запомнился ему волевым, «даже где-то достаточно жестким, требовательным» человеком. Именно эти качества позволяли достигать высоких показателей в работе.

«С его именем в Хабаровском крае много чего связано, и без наличия такой серьезной воли и целеустремленности сложно было бы достичь таких результатов», — добавил Левинталь.