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Мужчина улетел на зонтике 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
В турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Об этом сообщает издание The Independent.
Трое мужчин пытались удержать большой солнцезащитный зонт, однако ветер оказался слишком сильным. Когда зонт стал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за стойку и взмыл в воздух. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.
«Со мной все в порядке, на самом деле, — заявил мужчина после приземления. — После того, как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул».
Зонт упал на другого человека и сломал ему ногу и ребра.
В 2018 году сообщалось о гибели женщины, пронзенной зонтом во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил ей грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.
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