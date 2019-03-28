«Внучку оттолкнула, а сама не успела»: в Томске глыба льда убила пожилую женщину

Томске глыба льда упала на бабушку с внучкой. Женщина умерла на месте, а пятилетняя девочка получила травмы — сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Инцидент произошел сегодня днем, 28 марта, на проспекте Ленина. "Женщина была с ребенком, внучку она оттолкнула, а сама не успела" — описали трагедию очевидцы. Приехавшие врачи констатировали ее смерть и увезли пострадавшую девочку в травматологическое отделение.

На месте происшествия быстро появились объявления о сходе снега. Городские власти оперативно отреагировали на происшествие: по требованию мэра томские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Главам районов поручено проверить все крыши, балконы и козырьки на вверенных территориях.

"Мы осмотрели место падения наледи и кровлю, подняли документы, касающиеся работ по очистке снега. Районная администрация трижды направляла предписания в адрес УК «Стройсоюз». По документам управляющей компании сброс снега с крыши был осуществлен 19 февраля этого года. После этого 27 февраля была произведена очистка наледи. Однако уже сейчас понятно, что требования мэрии были выполнены не в полном объеме. " — прокомментировал томскому телеканалу ТВ-2 заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.