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«Внучку оттолкнула, а сама не успела»: в Томске глыба льда убила пожилую женщину 

Вести.Ru + ещё 8 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Томске глыба льда упала на бабушку с внучкой. Женщина умерла на месте, а пятилетняя девочка получила травмы — сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.
Инцидент произошел сегодня днем, 28 марта, на проспекте Ленина. "Женщина была с ребенком, внучку она оттолкнула, а сама не успела" — описали трагедию очевидцы. Приехавшие врачи констатировали ее смерть и увезли пострадавшую девочку в травматологическое отделение.
На месте происшествия быстро появились объявления о сходе снега. Городские власти оперативно отреагировали на происшествие: по требованию мэра томские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Главам районов поручено проверить все крыши, балконы и козырьки на вверенных территориях.
"Мы осмотрели место падения наледи и кровлю, подняли документы, касающиеся работ по очистке снега. Районная администрация трижды направляла предписания в адрес УК «Стройсоюз». По документам управляющей компании сброс снега с крыши был осуществлен 19 февраля этого года. После этого 27 февраля была произведена очистка наледи. Однако уже сейчас понятно, что требования мэрии были выполнены не в полном объеме. " — прокомментировал томскому телеканалу ТВ-2 заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Происшествия , СКР , Томск
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