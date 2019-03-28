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В Приморье задержали мужчину, угрожавшего посетителям кафе бензопилой 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Полиция задержала жителя Находки, который размахивал работающей бензопилой в кафе, угрожая посетителям, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в местных соцсетях было размещено видео, снятое в кафе Находки. На нем видно, как несколько человек пытаются удержать мужчину, который размахивает работающей бензопилой. Вокруг толпятся люди, а на фоне слышны женские крики. В понедельник в УМВД сообщили, что полиция проводит проверку по факту размещенного видео.
"Полицейские провели проверку по факту размещенного видеоролика. Опрошены посетители и персонал заведения. Установлено, что в результате инцидента никто не пострадал. Стоит отметить, что работники кафе не обращались в полицию с сообщением о неправомерных действиях посетителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний местный житель", — говорится в сообщении.
Его уже привлекали к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Задержанный пояснил, что в момент инцидента был пьян и ничего не помнит.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации.
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Происшествия , Видео , МВД , Находка , Приморский Край
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