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«Стало светло, как днём»: В украинском городе произошли взрывы 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов, произошедших на газовой автозаправочной станции в городе Кропивницком. По данным портала «Гречка», в результате без электричества остался жилой район.
Инцидент произошёл 27 марта. По словам местных жителей, прогремели четыре взрыва подряд.
«В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке около улицы Киевской, рядом с которой находится автостоянка и школа номер 20», — сообщают журналисты издания.
Позже стало известно, что в микрорайоне «Коваливка» в домах пропало электричество. Местные СМИ пишут о трёх пострадавших.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями и отмечают масштаб происшествия.
«Люди в халатах-тапках выбегали на улицу, по Ковалевке в домах вынесло стекла. Пишут даже про пробки, люди выезжают с перепугу», — пишет пользователь под ником @kirobaghdad.
«В пяти километрах от места взрыва стало светло как днём, жутко», — отметил @alexjericho.
Информацию о ЧП подтвердила представитель пресс-службы управления Государственной службы по ЧС в Кировоградской области Оксана Мачак. По её словам, спасателям поступило сообщение о возгорании четырёх грузовых автомобилей и около десяти легковых машин.
На месте инцидента работает 10 единиц техники и почти полсотни человек личного состава, которые пытаются потушить огонь на площади в 200 квадратных метров.
Комментарии75
Происшествия , Видео , Украина
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