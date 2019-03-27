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СМИ: в Кропивницком на Украине произошла серия взрывов, обесточен городской район 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Фото: Youtube
Несколько взрывов произошло в среду вечером в Кропивницком (ранее назывался Кировоградом), предположительно на одной из газовых заправок. Об этом сообщило местный информационный портал "Гречка", ссылкой на информацию в социальных сетях.
"В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке около улицы Киевской, рядом с которой находится автостоянка и школа номер 20", — сказано в сообщении.
По информации местных жителей, произошло около четырех сильных взрывов, они были слышны практически по всему городу.
В результате инцидента обесточен микрорайон "Коваливка", в прилегающих к месту взрывов домах выбиты окна. Сообщается о трех пострадавших.
"Поступило сообщение о возгорании четырех грузовых автомобилей и около десяти легковых. В настоящее время там работает 10 единиц техники и около 47 человек личного состава, площадь возгорания составляет около 200 кв. м", — сообщила представитель пресс-службы управления Государственной службы по ЧС в Кировоградской области Оксана Мачак в эфире телеканала "Прямой".
По ее словам, данные о возможных пострадавших уточняется.
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Происшествия , Украина , Кропивницкий
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