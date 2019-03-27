СМИ: в Кропивницком на Украине произошла серия взрывов, обесточен городской район

Несколько взрывов произошло в среду вечером в Кропивницком (ранее назывался Кировоградом ), предположительно на одной из газовых заправок. Об этом сообщило местный информационный портал "Гречка", ссылкой на информацию в социальных сетях.

"В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке около улицы Киевской, рядом с которой находится автостоянка и школа номер 20", — сказано в сообщении.

По информации местных жителей, произошло около четырех сильных взрывов, они были слышны практически по всему городу.

В результате инцидента обесточен микрорайон "Коваливка", в прилегающих к месту взрывов домах выбиты окна. Сообщается о трех пострадавших.

"Поступило сообщение о возгорании четырех грузовых автомобилей и около десяти легковых. В настоящее время там работает 10 единиц техники и около 47 человек личного состава, площадь возгорания составляет около 200 кв. м", — сообщила представитель пресс-службы управления Государственной службы по ЧС в Кировоградской области Оксана Мачак в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, данные о возможных пострадавших уточняется.