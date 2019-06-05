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СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке на западе столицы 

Агентство «Москва» + ещё 4 4 часа назад
Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По данным следствия, 28 мая компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться, после чего один из мальчиков не вышел на берег. Друзья вытащили юношу 2003 г. рождения из воды и пытались оказать ему первую помощь, также вызвали скорую медицинскую помощь. Сохранить жизнь молодому человеку не удалось. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — пояснила Ю. Иванова.
Она добавила, что в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , Криминал
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