Покинул Россию: сбежал фигурант дела Абызова

Один из фигурантов дела экс-министра Михаила Абызова — бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» — на данный момент находится за границей. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение. О деле в отношении Абызова и ряда его «сообщников» стало известно 26 марта, когда появилась информация о задержании экс-министра по подозрению в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере.

«На момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов [Ильичев] находился за пределами России», — сказала представитель СК, отметив, что правоохранители устанавливают его местонахождение.

Экс-министра подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Если его вина подтвердится, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Эти лица, как считают следователи, приобрели 100% акций компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Затем они искусственно завысили стоимость их активов и продали их «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей, хотя что реальная стоимость компаний составляла немногим более 186 млн рублей. В итоге Абызов, по версии следствия, вывел средства за границу в офшор.

По информации «Коммерсанта», адвокаты Абызова считают, что сделка являлась «рыночной», а конфликт вокруг нее был «искусственно» сделан уголовным делом.

В СК, между тем, подчеркнули, что своими действиями данная группа лиц поставила под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов Российской Федерации. На данный момент сотрудники СК проводят со всеми шестью фигурантами уголовного дела следственные действия.

Об этом деле стало известно 26 марта, когда и был задержан экс-министр. По данным источника ТАСС, сейчас следствие проводит обыски у Абызова и допрашивают его в качестве подозреваемого. Собеседник агентства утверждает, что причастность Абызова к обозначенны преступлениям якобы подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей.

«Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду или в четверг (27—28 марта)», — предположил собеседник ТАСС. Он также не исключил появления в деле новых фигурантов.

Сам бывший министр отвергает обвинения в свой адрес. «На данный момент ничего нового относительно того, что уже есть в СМИ о предъявлении Михаилу Анатольевичу [Абызову] обвинения и его категорическом несогласии с этим обвинением, я сообщить не могу», — заявил ФАН адвокат чиновника Александр Аснис

В свою очередь, пресс-секретарь главы кабмина Дмитрия Медведева Олег Осипов сказал РИА «Новости», что дело, вероятно, связано не с профессиональной деятельностью экс-министра, а с коммерческой. Он также отметил, что Медведеву известно о происходящем.

«Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», — ответил Силуанов на вопрос о том, верит ли он в виновность бывшего министра.

«Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения. Это говорит о том, что неприкасаемых нет, и в стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда считает, что российское антикоррупционное законодательство соответствует всем международным нормам. «Чиновникам любого уровня запрещено иметь офшоры, счета за рубежом и так далее. Если будет доказано следствием, что у него были офшоры, то это еще одно грубейшее нарушение законодательства, которое он допускал», — обратила внимание Матвиенко.