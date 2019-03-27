Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг — фигуранта уголовного дела экс-министра Михаила Абызова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Избрать в отношении обвиняемой Фрайденберг меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая", — огласила постановление судья Елена Ленская.
В ходе заседания следователь заявил, что инкриминируемые всем фигурантам преступления подтверждают показания свидетелей. По его словам, Фрайденберг может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и вступить в контакт с иными лицами, не установленными Следственным комитетом. Прокурор поддержал ходатайство следователя в полном объеме.
Фрайденберг попросила суд не отправлять ее в СИЗО и заявила, что ей непонятно обвинение. Адвокат обвиняемый попросил избрать в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн рублей.
Фигурантами дела, помимо Абызова и Фрайденберг, являются президент Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректор группы "Ру-Ком" Николай Степанов (арестован до 25 мая), председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков. Им предъявлено обвинение по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой"). Устанавливается местонахождение еще одного из соучастников Абызова — Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.