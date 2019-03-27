Суд арестовал предполагаемую соучастницу по делу Абызова Галину Фрайденберг

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг — фигуранта уголовного дела экс-министра Михаила Абызова . Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемой Фрайденберг меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая", — огласила постановление судья Елена Ленская.

В ходе заседания следователь заявил, что инкриминируемые всем фигурантам преступления подтверждают показания свидетелей. По его словам, Фрайденберг может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и вступить в контакт с иными лицами, не установленными Следственным комитетом . Прокурор поддержал ходатайство следователя в полном объеме.

Фрайденберг попросила суд не отправлять ее в СИЗО и заявила, что ей непонятно обвинение. Адвокат обвиняемый попросил избрать в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн рублей.