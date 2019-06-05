На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России»

В момент происшествия в здании находилось 36 человек.

На место происшествия для ликвидации его последствий прибыли спасатели: 21 человек и восемь единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о восстановлении и крыши.

В Челябинской области в среду, 5 июня, прошли сильные дожди, грозы, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Жители южного Урала сообщают о поваленных деревьях и других последствиях непогоды. Например, Челябинске ветер сорвал с крепления светофор, отмечает URA.RU.