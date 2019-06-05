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На Урале ветер сорвал крышу со здания «Почты России» 

Ридус + ещё 6 1 час назад
Фото: © МЧС/ Ридус
Здание «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области частично осталось без крыши из-за сильного ветра.
В момент происшествия в здании находилось 36 человек.
На место происшествия для ликвидации его последствий прибыли спасатели: 21 человек и восемь единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время решается вопрос о восстановлении и крыши.
В Челябинской области в среду, 5 июня, прошли сильные дожди, грозы, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Жители южного Урала сообщают о поваленных деревьях и других последствиях непогоды. Например, Челябинске ветер сорвал с крепления светофор, отмечает URA.RU.
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Происшествия , Почта России , РИА Ura.ru , Магнитогорск , Челябинская Область
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