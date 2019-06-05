Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальника ЦНИИМАШ обвинили в госизмене 

News.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ) Романа Ковалёва. Он будет находиться под стражей месяц.
Ученику Виктора Кудрявцева предъявлено обвинение в госизмене, передаёт «МБХ Медиа».
Ранее News.ru писал, что жена российского учёного Виктора Кудрявцева сообщила, что в их квартире обнаружена прослушивающая аппаратура. Её супруга обвиняют в государственной измене. По словам Ольги Кудрявцевой, она сначала приняла находку за детскую игрушку — у неё четверо внуков.
News.ru: последние новости
Заступившегося за незнакомца спецназовца зарезали в Подмосковье МАК реконструировал полёт разбившегося в Шереметьево SSJ 100 МЧС объяснило задержку подкрепления во время катастрофы SSJ 100
Происшествия , Криминал , Виктор Кудрявцев , Роман Ковалев , ЦНИИМАШ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался из-за газа
США нарушили договоренность с Россией по Сирии123
Лавров высказался о встрече Путина и Зеленского5
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»267
Зеленского обвинили в плагиате19
Видео
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение