Начальника ЦНИИМАШ обвинили в госизмене

Ученику Виктора Кудрявцева предъявлено обвинение в госизмене, передаёт «МБХ Медиа».

Ранее News.ru писал, что жена российского учёного Виктора Кудрявцева сообщила, что в их квартире обнаружена прослушивающая аппаратура. Её супруга обвиняют в государственной измене. По словам Ольги Кудрявцевой, она сначала приняла находку за детскую игрушку — у неё четверо внуков.