Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны 

РИА Новости + ещё 17 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана упал и полностью сгорел в Кызылординской области, обстоятельства крушения выясняются, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
"В 17.35 (14.35 мск) на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит министерству обороны республики Казахстан", — сказал представитель КЧС.
По его словам, обстоятельства крушения выясняются.
Последние новости
Почему туристы из России в Турции не выходят из отелей "Лучше бы он не вмешивался": казанец вступился за девушку и получил срок Что будет с бензином после 1 апреля
Происшествия , Армия , Министерство обороны , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиард за свободу: предложение Абызова163
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг545
Без Киева: Москва ведет переговоры по Boeing MH17137
Шутка Путина над охранником попала на видео
Украинская армия получила российские ракеты102
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение