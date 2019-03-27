Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана упал и полностью сгорел в Кызылординской области, обстоятельства крушения выясняются, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
"В 17.35 (14.35 мск) на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Данное воздушное судно принадлежит министерству обороны республики Казахстан", — сказал представитель КЧС.
По его словам, обстоятельства крушения выясняются.