В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

По его словам, обстоятельства крушения выясняются.

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