Адвокаты бывшего министра открытого правительства Михаилы Абызова предложили Басманному суду освободить своего подзащитного под залог в один миллиард рублей, сообщает РИА Новости.
По словам защитника Абызова Александра Асниса, огромная сумма гарантирует, что бывший высокопоставленный чиновник «не скроется и не будет мешать ходу следствия».
Адвокаты настаивают, чтобы Абызову была избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. В крайнем случае, говорят юристы, экс-министра можно заключить под домашний арест.
Корреспонденты RT сообщают, что, по словам адвокатов, за Михаила Абызова поручились бывший зампред Правительства РФ Аркадий Дворкович, экс-руководитель Администрации президента России Александр Волошин, глава Роснано Анатолий Чубайс и Наталья Тимакова.
Накануне оперативники задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, в отношении которого было заведено уголовное дело. Высокопоставленного чиновника подозревают в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний «СибЭКО» и «Региональные электрические сети». Дело расследуется при поддержке сотрудников ФСБ.