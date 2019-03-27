Миллиард за свободу Абызова: адвокаты озвучили сумму залога

Адвокаты бывшего министра открытого правительства Михаилы Абызова предложили Басманному суду освободить своего подзащитного под залог в один миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

По словам защитника Абызова Александра Асниса, огромная сумма гарантирует, что бывший высокопоставленный чиновник «не скроется и не будет мешать ходу следствия».

Адвокаты настаивают, чтобы Абызову была избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. В крайнем случае, говорят юристы, экс-министра можно заключить под домашний арест.