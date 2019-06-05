МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100

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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 

ТАСС + ещё 14 45 минут назад
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты воздушного судна, провела анализ полученной информации и другие необходимые работы, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов.
"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", — говорится в сообщении.
В среду глава технической комиссии МАК по расследованию катастрофы доложил председателю правительственной комиссии министру транспорта России Евгению Дитриху и ряду членов правкомиссии о ходе работы техкомиссии в течение первых 30 дней с момента катастрофы.
В ходе совещания, на котором присутствовали руководители Минпромторга, Минтранса, Росавиации, ПАО "Аэрофлот" и ПАО "ОАК" глава технической комиссии также проинформировал о последующих исследованиях, запланированных в рамках работы комиссии. Как отметили в комитете, в состав техкомиссии входят специалисты МАК и представители Росавиации, "Аэрофлота", АО "Гражданские самолеты Сухого".
На совещании МАК представил госкомиссии предварительный отчет расследования крушения самолета.
"В соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы. Проект предварительного отчета [более 100 страниц] был обсужден и принят на заседании технической комиссии", — сообщили в комитете.
В соответствии с пунктом 2.2.7 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ) техническая комиссия ранее подготовила последующее донесение, содержащее, в том числе, рекомендации по повышению безопасности полетов для авиационной промышленности и эксплуатантов, и направила его в Росавиацию и Минпромторг России.
"При обсуждении предварительного отчета все члены технической комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные технической комиссией в последующем донесении, являются достаточными. В ходе дальнейшей работы, по получении результатов намеченных исследований и результатов расследования, технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации, которые будут направляться в предусмотренные российским законодательством организации", — сказано в сообщении МАК.
Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки.

Предварительный отчет

МАК предоставил госкомисии предварительный отчет расследования крушения SSJ-100.
"Председатель технической комиссии также доложил основные положения предварительного отчета, подготовленного технической комиссией МАК в соответствии с пунктом 7.4 приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) и пунктом 2.4.12 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ)", — говорится в сообщении комитета.
Комитет также пообещал в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о крушении самолета.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Катастрофы , Евгений Дитрих , Гражданские самолеты Сухого , Минпромторг , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , ОАК
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