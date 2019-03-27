В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно

В Средиземном море, вблизи ливийского побережья торговое судно под турецким флагом спасло тонувших на утлой посудине мигрантов. После завершения спасательной операции корабль, вместо того, чтобы высадить спасенных в Ливии , внезапно развернулся на 180 градусов и направился в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза. Власти Италии уверены, что судно захвачено.

"У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это — первый акт пиратства", — передает ТАСС заявление министра внутренних дел и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Он также подчеркнул, что судно не пустят в территориальные воды Италии.

Напомним, что власти Италии в последнее время активно борются с нелегальным мигрантским трафиком из Африки и Ближнего Востока в свою страну, в связи с чем запретили заход в итальянские порты всем судам неправительственных организаций.