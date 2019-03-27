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В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
В Средиземном море, вблизи ливийского побережья торговое судно под турецким флагом спасло тонувших на утлой посудине мигрантов. После завершения спасательной операции корабль, вместо того, чтобы высадить спасенных в Ливии, внезапно развернулся на 180 градусов и направился в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза. Власти Италии уверены, что судно захвачено.
"У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идет уже не о спасении, это — первый акт пиратства", — передает ТАСС заявление министра внутренних дел и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.
Он также подчеркнул, что судно не пустят в территориальные воды Италии.
Напомним, что власти Италии в последнее время активно борются с нелегальным мигрантским трафиком из Африки и Ближнего Востока в свою страну, в связи с чем запретили заход в итальянские порты всем судам неправительственных организаций.
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Происшествия , В мире , ИТАР-ТАСС , Ливия , Мальта
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