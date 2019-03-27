Дворкович уехал из России

«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг

Бывший зампред правительства Аркадий Дворкович покинул Россию , рассказал РИА Новости собеседник в его окружении.

Местонахождение бывшего куратора топливно-энергетического комплекса в правительстве Дмитрия Медведева заинтересовало общественность в связи со вчерашним задержанием его бывшего коллеги Михаила Абызова

Министр по координации деятельности открытого правительства обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов и пятеро его сообщников украли у энергетических компаний четыре миллиарда рублей и вывели их за рубеж.

При этом после отставки с поста министра в связи с упразднением должности в 2018 году Абызов жил на своей вилле в Тоскане, а в Россию, по данным СМИ, вернулся исключительно ради присутствия на праздновании дня рождения Дворковича, которому как раз накануне исполнилось 47 лет.