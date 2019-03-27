Мужчина напал на пассажиров и сломал нос полицейскому в метро

На станции «Курская» в Москве неадекватный мужчина напал на пассажиров и нанес побои сотруднику полиции.

«У мужчины 1999 года рождения на эскалаторе на станции «Курская» произошел конфликт с двумя пассажирами», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Дебошир 1999 года рождения ударил женщину по спине, а мужчине сломал нос ударом головой в лицо.

Когда его задержали, в комнате полиции он стал агрессивно себя вести и биться об решетку. Сотрудник полиции попытался остановить мужчину, после чего преступник нанес ему удар ногой в голову.

Сообщается, что нападавшего мужчину госпитализировали с диагнозом «острое полиморфное расстройство», которое характеризуется агрессивным поведением, возможен бред и галлюцинации.

Ранее подростки избили полицейского в Москве.