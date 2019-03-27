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Мужчина напал на пассажиров и сломал нос полицейскому в метро 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
На станции «Курская» в Москве неадекватный мужчина напал на пассажиров и нанес побои сотруднику полиции.
«У мужчины 1999 года рождения на эскалаторе на станции «Курская» произошел конфликт с двумя пассажирами», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Дебошир 1999 года рождения ударил женщину по спине, а мужчине сломал нос ударом головой в лицо.
Когда его задержали, в комнате полиции он стал агрессивно себя вести и биться об решетку. Сотрудник полиции попытался остановить мужчину, после чего преступник нанес ему удар ногой в голову.
Сообщается, что нападавшего мужчину госпитализировали с диагнозом «острое полиморфное расстройство», которое характеризуется агрессивным поведением, возможен бред и галлюцинации.
Ранее подростки избили полицейского в Москве.
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