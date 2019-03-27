Крупнейшей по числу жертв авиакатастрофе в истории 42 года

27 марта 1977 года вошло в историю как черный день гражданской авиации. Тогда, 42 года назад, на острове Тенерифе в аэропорту Лос-Родеос на взлетной полосе столкнулись два Boeing 747. Погибли 583 человека, 61 удалось спастись.

К трагедии привело взаимное непонимание экипажей обоих воздушных судов и авиадиспетчера, наложившееся на сложные погодные условия.

Из-за взрыва бомбы в зале ожидания аэропорта, совершенного террористами «Движения за независимость и автономию Канарских островов», власти закрыли аэропорт на некоторое время. При этом единственным аэропортом, готовым принимать широкофюзеляжные самолеты, оказался Лос-Родеос в северной части острова Тенерифе. Из-за этого решения аэропорт Лос-Родеос оказался перегружен.

Среди рейсов, отправленных в Лос-Родеос, были и два переполненных чартера из Лос-Анджелеса (а/к Pan American) и Амстердама (а/к KLM).

После почти четырехчасового ожидания аэропорт Лас-Пальмас начал принимать рейсы. И самолеты стали выруливать на полосу для взлета. Образовалась своеобразная живая очередь. Американский и голландский Boeing 747 нетерпеливо ждали разрешения диспетчеров на взлет.

Погода между тем стала портиться, налетевший с моря ветер принес дождевые облака, видимость резко упала. Очевидно, что взлет в условиях плохой видимости связан с большим риском, но командирам авиалайнеров, да и пассажирам к тому моменту уже наскучило сидеть в креслах. После многочасовых перелетов из Лос-Анджелеса и Амстердама и длительного ожидания в аэропорту им не терпелось расслабиться и отдохнуть в уютных гостиничных номерах и в каютах лайнера.

Только невнимательностью при переговорах с диспетчерами и общей усталостью можно объяснить тот факт, что два Boeing 747 оказались на единственной взлетно-посадочной полосе аэропорта и начали набор скорости навстречу друг другу. Капитан американского самолета увидел огни несущегося на него «голландца» за 9 секунд до катастрофы. Столкновения уже нельзя было избежать.

Лайнер KLM зацепил Pan American двигателями, нижней частью фюзеляжа и шасси, фактически вскрыв его, как консервную банку. По инерции он продолжал лететь, обливая все вокруг керосином, еще около 150 метров, после чего упал, проскользил 300 метров по ВПП и взорвался. Шансов выжить на его борту не было ни у кого. Заживо сгорели 14 человек экипажа и 234 пассажира.

Американский Pan American также загорелся, но его экипажу и пассажирам повезло несколько больше. 61 человеку, включая капитана, второго пилота и бортинженера, удалось спастись. Все выжившие находились в передней части самолета и покинули его через дыры в фюзеляже.

В общей сложности в результате столкновения двух крупнейших самолетов столетия погибло 583 человека. В условиях густого тумана спасательные службы не сразу заметили, что катастрофу потерпели сразу два Boeing. Первое время они тушили лишь голландский самолет, не подозревая, что в полусотне метров продолжают гибнуть и пассажиры американского.

Основной причиной авиакатастрофы названа ошибка голландского капитана. Комиссия по расследованию установила, что она была вызвана спешкой пилота из-за желания поскорее покинуть Тенерифе и уложиться в нормативные сроки выполнения рейса. Свою трагическую роль сыграли также густой туман, интерференция радиопереговоров, использование во время них нестандартных фраз и плохое знание иностранных языков. Второстепенными факторами стали отказ американского Boeing покинуть ВПП на третьем съезде (как ему было первоначально указано), задержка с дозаправкой и теракт в аэропорту Гран-Канария, с которого все и началось.

Голландские власти поначалу отрицали вину своего экипажа в катастрофе, но, в конечном счете, авиакомпания KLM взяла на себя ответственность за случившееся, выплатив пострадавшим и семьям жертв крупные компенсации.