У Абызова нашли роскошную недвижимость

Абызов перед арестом купил квартиру за 250 миллионов

За шесть дней до своего задержания экс-министр открытого правительства Михаил Абызов приобрел себе этаж в элитном жилом доме в Химовниках. Покупка недвижимости обошлась ему в 250 миллионов рублей.

Отмечается, что высокопоставленный чиновник проводил жилищную сделку в 1-м Обыденском 9/12. Первую квартиру в этом доме он купил еще в 2016 году. Пятикомнатная квартира располагалась на шестом этаже, площадь составила 161 кв. метр. В последующие годы он скупал соседние квартиры и в итоге выкупил весь этаж. Сделки Абызов совершал после того, как покинул все должности в правительстве.

Так, последнюю сделку он провел 20 марта, а 26 марта его задержали. Известно, что осенью 2018 года чиновник купил еще одну квартиру, но в соседнем доме. Площадь квартиры составила 311 кв.метров, а цена 250 млн рублей, пишет телеграм-канал Mash.