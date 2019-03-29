У Абызова нашли роскошную недвижимость

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Абызов перед арестом купил квартиру за 250 миллионов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 9 1 час назад
За шесть дней до своего задержания экс-министр открытого правительства Михаил Абызов приобрел себе этаж в элитном жилом доме в Химовниках. Покупка недвижимости обошлась ему в 250 миллионов рублей.
Отмечается, что высокопоставленный чиновник проводил жилищную сделку в 1-м Обыденском 9/12. Первую квартиру в этом доме он купил еще в 2016 году. Пятикомнатная квартира располагалась на шестом этаже, площадь составила 161 кв. метр. В последующие годы он скупал соседние квартиры и в итоге выкупил весь этаж. Сделки Абызов совершал после того, как покинул все должности в правительстве.
Так, последнюю сделку он провел 20 марта, а 26 марта его задержали. Известно, что осенью 2018 года чиновник купил еще одну квартиру, но в соседнем доме. Площадь квартиры составила 311 кв.метров, а цена 250 млн рублей, пишет телеграм-канал Mash.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Михаила Абызова задержали 26 марта, его подозревают в создании ОПГ и хищении у двух предприятий 4 млрд рублей. Суд отправил политика в СИЗО до конца мая. Также Абызов владеет недвижимостью в Италии и Великобритании.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Происшествия , Видео , Криминал , Абызов Михаил Анатольевич , ФСИН , ФедералПресс
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