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На западе Стокгольма прогремел взрыв 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (03.10 мск). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.
"Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла", — цитирует Expressen представителя полиции Фредрика Андерссона (Fredrik Andersson). Он добавил, что в настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, будет проводиться расследование.
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Происшествия , В мире , Европа , Фредрик Андерссон , Стокгольм
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