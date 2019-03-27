На западе Стокгольма прогремел взрыв

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма , сообщает в среду издание Aftonbladet.

Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (03.10 мск). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.