Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Взрыв произошел около 01.10 по местному времени (03.10 мск). В результате пострадал фасад здания и стоящие вблизи автомобили.
"Несколько человек находятся в состоянии шока, у одного пострадавшего раны из-за стекла", — цитирует Expressen представителя полиции Фредрика Андерссона (Fredrik Andersson). Он добавил, что в настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, будет проводиться расследование.