В США экстренно сел Boeing 737 MAX из-за проблем с двигателем

Лайнер Boeing 737 Max экстренно сел в американском аэропорту Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, сообщило Управление гражданской авиации.

Самолетам этой модификации запрещено летать с пассажирами на борту после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В авиакатастрофах подозревают недочеты системы предупреждения сваливания, а не неисправности двигателей.

Машина принадлежит авиакомпании Southwest Airlines, его перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США остановить полеты всех самолетов этой модели.