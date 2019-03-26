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В Ульяновске грузовик врезался в самолёт 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащий за рулём КамАЗа, маневрируя по аэродрому, допустил столкновение с самолётом ТУ-154, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, инцидент произошёл днём 26 марта на аэродроме «Ульяновск-Восточный», в тот момент, когда проводились работы по расчистке взлётных полос от снега.
«Водитель совершил маневр и столкнулся с самолетом Ту-154, принадлежащем Министерству обороны», — цитирует издание слова своего собеседника, который подчеркнул, что воздушное судно получило незначительные повреждения.
Источник также уточнил, что самолёт будет тщательно осмотрен перед полётом на предмет возможно необходимого ремонта.
Позже стало известно, что виновник аварии госпитализирован.
Похожее ДТП было зафиксировано ранее на аэродроме города Ноябрьска. Там грузовик машины противообледенительной обработки столкнулся с лайнером Airbus A320. Самолёт, готовившийся вылететь в Уфу со 164 пассажирами на борту, получил серьёзные повреждения: из строя вышел задний левый стабилизатор. Отмечалось, что авария произошла во время обработки корпуса самолёта противообледенительной жидкостью.
В результате пассажиры были доставлены в Уфу другим самолётом. По факту аварии следователями регионального управления СК на транспорте назначена проверка.
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Происшествия
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