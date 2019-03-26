СК возбудил дело по факту ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы московской школы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Как отмечается, дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

25 марта в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. По её словам, данное ранение она получила в школе.

В настоящее время ребёнку оказана вся необходимая помощь, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о проверке сообщений о получившей ножевое ранение девочке.