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СК возбудил дело по факту ранения ножом школьницы в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы московской школы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Как отмечается, дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Названа причина драки третьеклассниц в московской школе
25 марта в одну из городских больниц поступила несовершеннолетняя с ножевым ранением в области живота. По её словам, данное ранение она получила в школе.
В настоящее время ребёнку оказана вся необходимая помощь, проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о проверке сообщений о получившей ножевое ранение девочке.
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