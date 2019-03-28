Абызова арестовали на два месяца

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-главу Открытого правительства, миллиардера Михаила Абызова и еще четверых фигурантов уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, а также хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб.

Следователь мотивировал суда необходимость содержания Абызова под стражей тем, что фигурант может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей, угрожать потерпевшим, уничтожить доказательства или другим образом помешать ходу следствия. Силовик также указал на наличие у обвиняемого недвижимости за ганицей и обширные связи в России . Все арестованные пробудут в СИЗО до 25 мая, передает РИА «Новости».

«Его отправят либо в СИЗО-1, расположенный внутри «Матросской Тишины», более известный как «Кремлевский централ», либо же в СИЗО «Лефортово». Учитывая, что оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ФСБ, то, скорее всего, Абызова отвезут именно в лефортовский изолятор. В «Лефортово» Абызова могут ждать не самые комфортные условия. В большинстве камер там нет горячей воды, также далеко не все камеры этого изолятора оборудованы телевизорами», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

По данным Главного управления по расследованию особо важных дел СКР, Абызов, занимающий с состоянием $600 млн 162 место среди богатейших людей России по версии журнала «Форбс» по итогам 2018 года, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года,

являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

«Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей», — указывает следствие.

Преступление Абызова и его сообщников правоохранители трактовали как угрозу устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов России.

«Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России», — резюмируется в комментарии силового ведомства.

По данным статьям фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Сообщается также, что российские следователи вместе с сотрудниками ФСБ проверят деятельность Абызова на посту министра Открытого правительства. По данным СМИ, чиновник мог влиять на деятельность некоторых компаний и участвовать в выводе из них многомиллиардных кредитов. Сам фигурант свою вину категорически не признает.

«Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства», — подчеркнула представитель СКР Светлана Петренко.

Сообщалось, что Абызов в последнее время проживал в Италии, откуда был «выманен» близким другом, находящимся в Москве, который пообещал экс-главе Открытого правительства, что все будет хорошо и преследования со стороны правоохранительных органов не будет, передает НСН.

«Михаил Абызов был задержан в своем загородном доме в Подмосковье, куда приехала следственная группа для осуществления обыска и других следственных действий», — рассказал в свою очередь адвокат обвиняемого Александр Аснис.

Юрист считает, что уголовное дело в отношении его подзащитного является результатом делового конфликта.

По данным защиты, Абызов и его партнеры подозреваются в том, что приобрели 100% акций компаний АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей. Реальная стоимость компаний при этом составляла немногим более 186 млн рублей.

Сам Абызов утверждает, что сделка была проведена честно, а конфликт из-за нее «искусственно» переведен в уголовную плоскость.

Защита в суде предложила отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей.

«Скажем так, отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов», — сказал представитель Кремля.

«Если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность», — подчеркнула сенатор.

Она также выразила мнение, что обвиняемым в коррупции может стать любой российский чиновник вне зависимости от его поста.