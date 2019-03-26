Голодающие в «Матросской тишине» находятся на грани

Голодающие в «Матросской тишине» заключённые находятся на грани

Двое из пяти объявивших голодовку заключённых, которые содержатся в следственном изоляторе столицы «Матросская тишина», достигли критического состояния по здоровью, заявила омбудсмен Татьяна Потяева.

По её словам, они «находятся под следствием и практически уже подходят к двум месяцам голодания», передаёт РИА Новости.

Потяева рассказала, что у одной из протестующих имелись претензии к условиям пребывания в изоляторе. Омбудсмен, в свою очередь, решила обсудить перевод женщины в другое СИЗО.

Из четырёх других — двое уже находятся в критическом периоде голодовки. Нам нужно было с ними глубоко проработать все вопросы. Ни у того, ни у другого нет никаких замечаний к сотрудникам СИЗО, но они имеют несогласие с действиями следствия. Мы здесь никак не можем помочь, мы не можем вмешаться в следствие, но мы пытались убедить их прекратить голодовку, — добавила столичный уполномоченный по правам человека.