Голодающие в «Матросской тишине» находятся на грани

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Голодающие в «Матросской тишине» заключённые находятся на грани 

News.ru + ещё 1 26 минут назад
Двое из пяти объявивших голодовку заключённых, которые содержатся в следственном изоляторе столицы «Матросская тишина», достигли критического состояния по здоровью, заявила омбудсмен Татьяна Потяева.
По её словам, они «находятся под следствием и практически уже подходят к двум месяцам голодания», передаёт РИА Новости.
Потяева рассказала, что у одной из протестующих имелись претензии к условиям пребывания в изоляторе. Омбудсмен, в свою очередь, решила обсудить перевод женщины в другое СИЗО.
Из четырёх других — двое уже находятся в критическом периоде голодовки. Нам нужно было с ними глубоко проработать все вопросы. Ни у того, ни у другого нет никаких замечаний к сотрудникам СИЗО, но они имеют несогласие с действиями следствия. Мы здесь никак не можем помочь, мы не можем вмешаться в следствие, но мы пытались убедить их прекратить голодовку, — добавила столичный уполномоченный по правам человека.
Ранее News.ru сообщал, что экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализировали в больницу «Матросской тишины». Проблемы со здоровьем могли быть связаны с голодовкой. Обвиняемый похудел минимум на 15 кг. Тем не менее, по данным на 25 марта, бывший чиновник продолжает свою акцию и отказывается от капельниц
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Происшествия , Видео , Александр Шестун , ФСИН , РИА Новости
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