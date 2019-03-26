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В Москве задержали рабочих, хотевших украсть кабель правительственной связи 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Двое рабочих были задержаны в понедельник при попытке кражи кабеля правительственной связи, сообщил во вторник РИА Новости заместитель начальника Центра по связям с общественностью ФСО РФ Денис Симонов.
"Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста. Эта попытка была пресечена сотрудниками ФСО вместе с коллегами из правоохранительных органов. Злоумышленники были задержаны с поличным. Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман", — сказал Симонов.
Он добавил, что этот факт никак не отразился на функционировании связи.
"Перерыва в работе системы правительственной связи не было, это никак не повлияло на ее работу", — пояснил он.
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