В Москве задержали рабочих, хотевших украсть кабель правительственной связи

Двое рабочих были задержаны в понедельник при попытке кражи кабеля правительственной связи, сообщил во вторник РИА Новости заместитель начальника Центра по связям с общественностью ФСО РФ Денис Симонов.

"Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста. Эта попытка была пресечена сотрудниками ФСО вместе с коллегами из правоохранительных органов. Злоумышленники были задержаны с поличным. Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман", — сказал Симонов.

Он добавил, что этот факт никак не отразился на функционировании связи.