Коллектор разослал фото с порно дочери должника

Школьница рассказала о давлении из-за изготовленного коллектором порно

Хабаровская школьница стала жертвой коллектора из Иркутска. Мужчина опубликовал порно с участием девочки, не забыв разослать похабщину и ее одноклассникам. Ученица рассказала, что у нее был нервный срыв. Собирателя долгов арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Несовершеннолетняя девочка из Хабаровска стала жертвой изобретательного коллектора. После того, как ее отец взял в долг деньги и не смог их вернуть в срок, ему и его близким стали поступать угрозы с требованием вернуть займ и проценты. Членам семьи постоянно названивали, им слали SMS, угрожали опозорить перед всем миром. Психологическим давлением занимался сотрудник коллекторской фирмы из Иркутска.

В итоге коллектор изготовил порноколлаж с участием школьницы и разослал его сетевым друзьям и одноклассникам девочки. У ребенка случился нервный срыв.

«Хорошо, что это произошло во время школьных каникул. Когда нужно было вернуться на учебу, все немного подуспокоились. Хотя сначала писали и смеялись надо мной. У меня даже истерика случилась, скорую вызывали», — рассказала школьница. Ее слова привел сайт «Комсомольская правда».

По словам девочки, вся семья получала сообщения, что с ними шутить не станут. Угрожали расправой.

«Говорили, что эта ситуация угрожает моей жизни и жизни бабушки. Мне и сейчас иногда страшно, но я стараюсь одна не ходить по улице», — пожаловалась школьница.

Наконец терпение семьи лопнуло. Они обратились за помощью к правоохранителям. Коллектора задержали в Иркутске и этапировали в Хабаровск.

Местный суд принял решение отправить беспредельщика под стражу. Мужчину обвиняют в изготовлении и распространении детского порно, рассказали в краевом Следственном комитете. В расследовании преступления приняли активное участие хабаровские правоохранители. Теперь вместо премии за выбитый долг обвиняемому грозит от трех до 10 лет лишения свободы.